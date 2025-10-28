Паслер заявил об увеличении трат на поддержку участников СВО до 35 млрд рублей

Власти Свердловской области планируют по итогам 2025 года выделить на поддержку участников специальной военной операции (СВО) из регионального бюджета 35 млрд руб., рассказал губернатор Денис Паслер на заседании законодательного собрания. Ранее, в мае, глава Среднего Урала сообщил о намерении выделить бойцам 30-32 млрд руб.

«В 2024 году у нас было порядка 7 млрд руб., то в 2025 году мы ожидаем 35 млрд руб., в пять раз увеличили. Достаточно организационных моментов, которые нам предстоит вместе решать, обязательно эту работу продолжим, вместе, как и раньше, доведем ее до того уровня, которого заслуживают наши участники СВО»,— обратился господин Паслер к депутатам свердловского парламента.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, который 28 октября впервые посетил заседание регионального заксобрания, поблагодарил власти Свердловской области за «поиск и выработку решений, чтобы облегчить ту или иную ситуацию для военнослужащих или их семей». «Уверен, на этом вы не остановитесь, и будете вырабатывать еще форматы поддержки, особенно для детей, которые потеряли своих отцов, братьев»,— сказал он.

Как рассказал и.о. министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, в регионе действует 17 мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. Он напомнил, что с 2022 года власти увеличили размер единовременной выплаты в связи с участием в СВО с 20 тыс. руб. до 2,5 млн руб. «Единовременная денежная выплата по состоянию на 20 октября исполнена в общем объеме с момента начала введения этой выплаты в 28,6 млрд руб.»,— пояснил он.

Господин Злоказов добавил, что бойцы из Свердловской области получают по 150 тыс. руб. за каждое ранение, в случае установления третей группы инвалидности — 300 тыс. руб., второй группы — 400 тыс. руб., первой — 500 тыс. руб. В случае гибели участника СВО членам его семьи выплачивается 1,5 млн руб. «Общий объем финансового расхода по данной выплате составляет 1,9 млрд руб.»,— добавил и.о. министра.

По словам Андрея Злоказова, бойцы также получают выплаты на приобретение земельных участков (200 тыс. руб.), частичную компенсацию затрат на подключение к газовым сетям (100-250 тыс. руб.) и ежегодное пособие на проезд на все виды городского пассажирского транспорта (825 руб., всего из бюджета в 2025 году на него выделено 57,5 млн руб.). На компенсацию расходов на оплату жилищных помещений власти в январе-октябре выделили 474,1 млн руб., на ежемесячное пособие члену семьи погибшего ветерана боевых действий на территории России и других государств — свыше 200 млн руб. (ежемесячная выплата на человека — 1 862 руб.).

