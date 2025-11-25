Выдача потребкредитов в России упала вдвое

Объем выданных потребительских кредитов за 10 месяцев снизился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по октябрь было выдано 16 млн кредитов. Их общая сумма составила 2,53 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кредитного агентства «Скоринг бюро».

Средняя сумма потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом выросла на 6% и достигла 160,4 тыс. руб. Средний срок потребкредита составил 26,4 месяца, увеличившись на 0,1%.

Количество выданных кредитных карт снизилось на 51,1%. Их средний лимит составил 85,5 тыс. руб., показатель сократился на 24%. За десять месяцев 2024 года выдали 10,9 млн карт на сумму лимита 1,118 млрд руб.