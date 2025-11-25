В Удмуртии рассмотрят возможность отсрочки для пострадавших от застройщиков ИЖС

В Удмуртии предложили рассмотреть возможность установления кредитных каникул для семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов (ИЖС). Предложение было внесено на рабочем совещании в Госсовете Удмуртии 24 ноября, в день митинга дольщиков, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ

«Участники совещания отметили, что многие объекты приобретены с использованием ипотечных кредитов, а строительные организации, с которыми заключен договор на ИЖС, были аккредитованы в банках, которые, по сути, законодательно не несут ответственности за данные ранее рекомендации по выбору подрядчика»,— говорится в сообщении.

Во многих случаях пострадавшие граждане оформляли на частные дома семейную и IT-ипотеку, вкладывали средства маткапитала. Дольщики опасаются, что из-за недостроев финансовые организации введут для них штрафные санкции и увеличат проценты по ипотеке.

«В Удмуртии, как и в других регионах, ведется работа по привлечению застройщиков к ответственности, однако вопрос требует более детального изучения и реагирования со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы помочь гражданам, попавшим в такую ситуацию»,— указывается в релизе.

В частности, на рабочем совещании указали на необходимость «активизировать взаимодействие» с банковским сектором и не допустить санкций к пострадавшим из-за срывов сроков по договорам ИЖС. Высказывалось мнение о составлении списка пострадавших и рассмотрении каждого отдельного случая для разработки плана действий. «Также в числе предложений — создание льготных условий для получения пострадавшими участниками ИЖС юридической помощи»,— отмечается в сообщении.

«Ъ-Удмуртия» писал, что 24 ноября в Ижевске прошел митинг пострадавших от недобросовестных застройщиков. На четвертое собрание с начала года вышли около 40 человек. Дольщики записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. По данным организаторов, число пострадавших в Удмуртии превышает 120 семей, в целом по стране — свыше 20 тыс. Подобные митинги организовываются и в других регионах РФ.