В Салехарде откроют первую на Ямале Единую диспетчерскую службу

На базе Центра медицины катастроф в Салехарде создадут первую в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Единую диспетчерскую службу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

«Врачи экстренных служб уже полгода работают под одной крышей в здании Центра медицины катастроф. С 1 января все звонки в санавиацию и салехардскую скорую будут поступать сюда — это улучшит координацию между службами»,— рассказал господин Артюхов.

На третьем этаже здания Центра медицины катастроф теперь работает отделение спортивной медицины, куда переехали врачи из деревянной постройки. За полгода 16 специалистов провели более 2 тыс. обследований, планируется усиление кадрового состава.

Губернатор также сообщил, что в следующем году отделение профосмотров будет перемещено в здание бывшего инфекционного отделения, что позволит снести старое деревянное здание на улице Артеева. Это упростит процесс прохождения флюорографии, КТ и рентген-исследований, которые теперь будут доступны в одном месте. Врачи смогут принимать до 100 человек в день, что вдвое больше текущей нагрузки.

Ранее на международной конференции AI Journey в Москве губернатор Дмитрий Артюхов представил опыт Ямало-Ненецкого автономного округа в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ирина Пичурина