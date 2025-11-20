Артюхов представил Путину опыт Ямала в борьбе с сердечными заболеваниями

На международной конференции AI Journey в Москве губернатор Дмитрий Артюхов представил опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в правительстве региона. На мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, присутствовал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин и Дмитрий Артюхов

Фото: Администрация Президента России Владимир Путин и Дмитрий Артюхов

В докладе губернатор подчеркнул, что смертность от этих заболеваний на Ямале в три раза ниже среднего показателя по России, при этом в последние четыре года она снижается. Однако две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена. На Ямале начали развивать липидную службу: в крупных городах открыты специализированные кабинеты, а кардиологи прошли обучение. Организованы три региональных сосудистых центра в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое, а также первичное сосудистое отделение в Надыме.

Как рассказал Дмитрий Артюхов, жители Ямала бесплатно могут пройти углубленное обследование показателей липидограммы в рамках диспансеризации. «В ближайшее время обследуем 100 тыс. человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения. Стоимость такого анализа для бюджета получилась меньше 1 тыс. руб., это небольшие деньги. Приобрели оборудование для лабораторий. Таким образом, мы получим профили наших жителей разных возрастов и сможем продолжить системную работу региона по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний»,— сообщил глава региона. Он также добавил, что в ЯНАО тестируется медицинский AI-ассистент GigaDoc от «Сбера», который за 15 секунд по видео лица определяет 20 показателей состояния здоровья и советует обратиться к профильному специалисту. Ямальские медики готовы участвовать в развитии этого сервиса.

Напомним, в начале года в больницы Ямала поступило около 130 единиц медицинского оборудования — автомобили, рентген-комплексы, аппараты для диагностики сердца, фетальные кардиомониторы.

Ирина Пичурина