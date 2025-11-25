ФНС намерена забрать имущество у экс-супруги владельца «Альфастроя»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ФНС о взыскании имущества бывшей супруги владельца компании-банкрота «Альфастрой» Олега Иванова, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяны Завгородней, сообщает пресс-служба суда.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области подала иск об обращении взыскания на заложенное имущество Татьяны Завгородней на улице Пушкина, 73а с помощью публичных торгов. Также госорган просил принять обеспечительные меры в виде запрета приставам принудительно реализовывать строения, находящиеся в залоге у налогового органа. Суд удовлетворил это заявление.

Заседание по иску назначено на 25 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле этого года арбитражный суд привлек бывшего депутата гордумы Олега Иванова и его бывшую супругу, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяну Завгороднюю к субсидиарной ответственности по долгам «Альфастроя». Точный размер ответственности руководителей будет установлен после окончания расчетов с кредиторами. На данный момент общая сумма требований к должнику превышает 1 млрд руб.

Виталина Ярховска