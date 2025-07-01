Экс-депутаты ответят по долгам «Альфастроя»

В Челябинске арбитражный суд привлек бывшего депутата гордумы Олега Иванова и его супругу, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяну Завгороднюю, к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота «Альфастрой». Точный размер ответственности руководителей будет установлен после окончания расчетов с кредиторами. Сегодня общая сумма требований к должнику превышает 1 млрд руб. Ранее суд по требованию ФНС арестовал счета и имущество супругов на эту сумму.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Иванов с июня 2023 года находится в СИЗО, его обвиняют по четырем статьям УК РФ

Фото: Михаил Бычков Олег Иванов с июня 2023 года находится в СИЗО, его обвиняют по четырем статьям УК РФ

Фото: Михаил Бычков

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Альфастрой» признал доказанным наличие оснований для привлечения бенефициара компании, экс-депутата городской думы Челябинска Олега Иванова, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Также привлечена бывший финансовый директор организации, экс-депутат законодательного собрания области, супруга господина Иванова Татьяна Завгородная. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Размер ответственности пока не определен.

«Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части установления размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами в связи с незавершенностью мероприятий по формированию конкурсной массы»,— говорится в определении суда.

Заявление о привлечении владельца и руководителя «Альфастроя» к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий компании-банкрота Ирина Дубарева направила в суд в феврале 2024 года. В декабре в качестве соответчика по обособленному спору привлекли Татьяну Завгороднюю.

В мае этого года управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области, крупнейший кредитор «Альфастроя», направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении денежных средств и имущества Олега Иванова и Татьяны Завгородней в пределах включенной в реестр кредиторов суммы требований — 1,08 млрд руб. По мнению налоговой инспекции, эти меры необходимы «для сохранения существующего положения сторон и в целях предотвращения совершения ответчиками действий, направленных на отчуждение своего имущества, за счет которого может быть исполнен судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности».

Суд счел доводы УФНС достаточными и арестовал деньги на банковских счетах супругов.

Так, арестованы средства на банковских счетах Олега Иванова и Татьяны Завгородней в пределах заявленной суммы требований за исключением денег, необходимых для личных нужд.

Также запрещены сделки и любые регистрационные действия с недвижимым имуществом ответчиков. У господина Иванова арестованы квартира и два строения в Олимпийской деревне в Москве, а также жилой дом в челябинском поселке Тарасовка, две квартиры на улицах Энтузиастов и Крупской, два земельных участка и 11 нежилых помещений и строений в региональном центре. У Татьяны Завгородней арестовано два строения на улице Пушкина в Челябинске.

Помимо этого, суд запретил в ООО «Альфаавтотранс», УК «Альфастрой» и ООО «Институт “АРП”» отчуждать принадлежащие Олегу Иванову доли, а межрайонной ИФНС №17 по Челябинской области — совершать любые регистрационные действия с ними.

Получить комментарии у Олега Иванова и Татьяны Завгородней по поводу привлечения к субсидиарной ответственности не удалось: оба недоступны.

ООО «Альфастрой», созданное в Челябинске в 2008 году, до 2020 года получало крупные муниципальные и государственные контракты на строительство и капитальный ремонт социальных объектов в городе. Арбитражный суд региона признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство в декабре 2023 года. Основным кредитором является ФНС России, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления платежей по итогам проверки. Почти 200 млн руб. застройщик должен министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области. Это неустойки и неотработанные авансы по госконтрактам, расторгнутым досрочно.

Олег Иванов владеет 100% уставного капитала ООО «Альфастрой». Также он был генеральным директором организации, пока там не назначили конкурсного управляющего.

В сентябре 2023 года суд признал господина Иванова банкротом по его собственному заявлению. В рамках этого дела суд рассматривает заявление о признании недействительным соглашение о разделе имущества, заключенного между Олегом Ивановым и Татьяной Завгородней в начале 2015 года. Финансовый управляющий просит признать режим совместной собственности супругов на имущество, зарегистрированное за каждым из них в период брака, и подлежащим реализации в процедуре банкротства должника.

В декабре 2022 года Олег Иванов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах бизнесмен скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Ранее его обвинили в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Строительное управление “Альфастрой”» (Элиста). С декабря 2022 года господин Иванов находился под домашним арестом, но в июне 2023-го Центральный районный суд Челябинска отправил его под стражу. Тогда ему предъявили обвинение еще по двум статьям: ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Вместе с Олегом Ивановым фигуранткой дела стала его супруга Татьяна Завгородняя, которую суд отправил под домашний арест.

В сентябре 2024 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, подделке документов и неправомерном обороте средств платежей поступило в Центральный районный суд Челябинска. Кроме Олега Иванова и его супруги подсудимыми являются еще три человека — Светлана Грасс, Александр Крапивин и Андрей Скибицкий, руководившие или работавшие в разных компаниях, связанных с «Альфастроем».

С мая 2023 года Центральный райсуд рассматривает дело Олега Иванова о преднамеренном банкротстве. Бизнесмен не признает вину ни по одной статье.

Юлия Гарипова