В Тюмени открылся музей тюменских весов

На ул. Раневская, 3 в Тюмени в октябре начал работу «Музей тюменских весов», произведенных на Тюменском приборостроительном заводе, следует из информации музея во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам создателя музея Дмитрия Абрамова, весы с надписью «Тюмень» начали выпускать в 1970 году. В экспозиции содержатся весы, выпущенные в разные годы, которые он сам собрал и отреставрировал, а также невскрытый экземпляр 1985 года выпуска в заводском ящике.

В начале Великой Отечественной войны из Киева в Тюмень вместе с рабочими был эвакуирован завод «Цепи Галля». В октябре 1941 года был образован и за 25 дней построен Весовой завод, который позднее получил название Тюменского приборостроительного завода. В 1947 году на завод поступило задание об освоении производства весов. Продукцию повсеместно использовали в магазинах как в советское время, так и позднее в России. В 2019 году предприятие потребовали признать банкротом.

Ирина Пичурина