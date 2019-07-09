В Тюмени банкротят старейший приборостроительный завод

Управление налоговой службы по Тюменской области требует признать банкротом ЗАО «Тюменский приборостроительный завод». Соответствующее исковое заявление подано в Тюменский арбитражный суд. Сумма требований составляет более 1,2 млн руб. Дата судебного заседания не назначена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем завода является департамент имущественных отношений Тюменской области. В марте прошлого года налоговая служба также пыталась банкротить предприятие. Тогда сумма исковых требований составила почти 2,7 млн руб. Завод смог погасить задолженность в полном объеме и банкротства удалось избежать.

Тюменский приборостроительный завод основали на базе эвакуированного в в 1941 году Тюмень из Киева завода «Цепи Галля». В 1959 году предприятие начало выпускать знаменитые весы «Тюмень».