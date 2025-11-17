Рост доходов поставлен под сомнение

В Хакасии прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год. Правительство республики, которое сверстало его с дефицитом в объеме 7,1 млрд руб., рассчитывает на улучшение конъюнктуры на рынках угля, золота и алюминия. Но критики этого финансового документа считают его нереалистичным. Они не видят оснований для запланированного почти двукратного роста поступлений от налога на прибыль, формирующего значительную часть бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники публичных слушаний опасаются, что планы правительства Хакасии по наращиванию налоговых поступлений в бюджет не имеют прочного основания

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Участники публичных слушаний опасаются, что планы правительства Хакасии по наращиванию налоговых поступлений в бюджет не имеют прочного основания

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Хакасии началась процедура принятия республиканского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Публичные слушания проекта, подготовленного правительством региона, прошли 17 ноября в верховном совете.

Как сообщил участникам слушаний министр финансов Игорь Тугужеков, доходы на 2026 года запланированы в объеме 63,27 млрд руб., расходы — 70,35 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 7,07 млрд руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы республики ожидаются в размере 45,84 млрд руб. 33% этой суммы приходится на налог на прибыль — 15,23 млрд руб., что на 3,54 млрд руб. больше бюджетных назначений 2025 года.

«Это связано с ожидаемой стабилизацией ситуации с мировыми ценами на уголь и алюминий, и положительной динамикой цен на золото»,— пояснил господин Тугужеков.

Надежды на улучшение конъюнктуры имеют под собой основания. Как писал «Ъ», к концу октября котировки на энергетический уголь 6000 ккал в портах Дальнего Востока достигли $85 за тонну, что на $8-9 выше, чем в начале сентября. Коксующийся уголь к 31 октября подорожал до $165,9 за тонну, и цены впервые за долгое время превысили уровень 2024 года. По данным Investing.com, с января этого года спотовая цена на золото выросла на 35%. Фьючерсы на алюминий в начале ноября преодолели отметку в $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года.

Министр экономического развития Роман Ковтун, представляя прогноз социально-экономического развития республики, также отметил позитивные изменения в экономике. По его данным, если по итогам первого полугодия объем инвестиций в основной капитал был меньше, чем за аналогичный период прошлого года, то уже по итогам трех кварталов зафиксирован рост более 4%.

«Вложено в экономику более 52 млрд руб.»,— уточнил министр.

Впрочем, Игорь Тугужеков признал, что в 2026 году существуют риски недопоступления собственных доходов в запланированном размере. Прежде всего, налога на прибыль организаций. Как писал «Ъ-Сибирь», такая ситуация сложилась и в этом году. В результате в марте верховный совет внес поправки в региональный бюджет на 2025 год, сократив доходы региона на 1,25 млрд руб., до 56,22 млрд руб., а расходы — на 1,54 млрд руб.

Но большинство принявших участие в обсуждении проекта бюджета не поверили в возможность роста поступлений от налога на прибыль. «Планируемые объемы налоговых и неналоговых поступлений практически по всем доходам являются реалистичными, за исключением бюджетного прогноза по налогу на прибыль организаций»,— представила заключение республиканской контрольно-счетной палаты ее председатель Ольга Лях. Она указала на то, что доля компаний, получающих прибыль, снижается, а сальдированный результат крупных и средних организаций региона за январь-сентябрь 2025 года снизился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

«На ноябрь месяц поступления налога на прибыль организаций составили 6,37 млрд руб. или 50,7% от плана.

Маловероятно, что за оставшиеся два месяца мы соберем пять с лишним миллиардов»,— усомнился в прогнозе минфина председатель парламентского комитета по бюджету и налоговой политике Валерий Марков. По его оценке, бюджет может рассчитывать лишь на 1,2-1,5 млрд руб. Кроме того, добавил господин Марков, кредиторская задолженность бюджета по итогам года достигнет 8 млрд руб.

«Налог на прибыль закладывается нереальный, что, возможно, а скорее всего, приведет к нарушению 44-го федерального закона о контрактной системе. Хотелось бы, чтобы мы получили эти 15 млрд, но расходная часть выполняется, а доходная не выполняется. Задолженность перед предпринимателями еще и за 2023 год, и за 2024 не выплачена»,— разделил скептические оценки доходной части бюджета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия Василий Кудашкин.

Сформулировать рекомендации по итогам слушаний предстоит редакционной комиссии из семи человек. В ее состав вошли, в числе прочих, Игорь Тугужеков, Ольга Лях и Валерий Марков. 17 ноября проект бюджета Хакасии начали обсуждать в комитетах верховного совета.

Валерий Лавский