В Екатеринбурге началось строительство ледового городка

В Историческом сквере Екатеринбурга приступили к возведению ледового городка, сообщили в городской администрации. Его темой в этом году стало 40-летие Свердловского рок-клуба.

На территории уже установили забор и технические помещения, также рабочие провели электричество. Новогоднюю елку высотой 30 м привезли в разобранном виде: сначала рабочие украсят все 10 ярусов, а затем уже поставят их друг на друга. Закончить установку елки планируется к 10 декабря.

После этого в городке начнут устанавливать праздничные фигуры и атрибуты: Деда Мороза и Снегурочку, светодиодную иллюминацию на деревьях, снеговиков с музыкальными инструментами, тематическую сцену, арки «Я люблю рок», входные группы «Рок», стены со световыми виниловыми дисками с названиями уральских групп. Позднее будут созданы ледовые объекты: лабиринты «Звезды» и «Рок», чаша, скульптура символа года «Лошадь», три маленькие горки «Я люблю рок» и две средние горки «Гитара».

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Он просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

Ледовый городок второй год подряд возводят в Историческом сквере, на площади 1905 года снова устанавливают каток. Городок проработает с 29 декабря по 18 января, каток — с 12 декабря до 23 февраля.

Ирина Пичурина