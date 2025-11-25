В Белом доме заявили о прекращении финансирования Украины

США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа, сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналистам. Она добавила, что при этом страна продолжает «отправлять или продавать» значительное количество вооружения НАТО.

В Белом доме неоднократно заявляли о том, что Вашингтон прекратил финансировать Украину. Как в ноябре сообщал господин Трамп, США потратили на этот конфликт $350 млрд. Теперь американское правительство не тратится на это противостояние, а зарабатывает, продавая вооружение странам Североатлантического альянса, говорил президент страны.

В июле Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о новом механизме поддержки Украины — «Prioritized Ukraine Request List» («Список приоритетных потребностей Украины»). Этот механизм позволяет европейским странам и Канаде выкупать вооружения из американских запасов для Украины. К октябрю сумма профинансированных поставок Киеву достигла около €1,9 млрд.