Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину

США потратили на конфликт России и Украины $350 млрд, сообщил президент Дональд Трамп. Теперь американское правительство не тратит деньги на это противостояние, заявил он.

«Теперь нам платят через НАТО. Знаете, я добился того, что взносы в НАТО выросли с 2% до 5%. Это очень важно. Когда ты президент, тебе приходится следить за всем миром, потому что тебя в любом случае втянут в это (в мировые дела.—"Ъ")»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В июле Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о новом механизме поддержки Украины, который получил название «Prioritized Ukraine Request List» («Список приоритетных потребностей Украины»). С его помощью европейские страны и Канада начали выкупать вооружения из американских запасов, и к октябрю профинансировали поставки Киеву на сумму около €1,9 млрд.