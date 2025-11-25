Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о принципах мирного урегулирования на Украине. В своем Telegram-канале дипломат указала на противоречия в позиции Брюсселя.

23 ноября Урсула фон дер Ляйен выдвинула три ключевых условия для переговоров по Украине: сохранение численности ВСУ, неприкосновенность границ и контроль ЕС над фондами восстановления страны.

Комментируя позицию ЕС о том, что «границы не могут быть изменены силой», госпожа Захарова напомнила, что Запад ранее уже осуществлял одностороннее изменение границ, приведя в пример Косово. «Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил перекройку границ Сербии»,— написала она.

Представитель МИД также напомнила о Договоре «2+4» 1990 года, который устанавливал ограничения для вооруженных сил Германии. Так она прокомментировала пункт о том, что нельзя ограничивать вооруженные силы Украины как суверенного государства.

Кроме того, критику вызвало утверждение о «центральной роли ЕС в обеспечении мира». Мария Захарова напомнила о событиях 2014 года, когда «Запад запустил майдан, который привел к антиконституционному госперевороту». По ее словам, именно это привело к приходу власти правительства, которое сейчас «по заказу Брюсселя» «запрещает русский язык и осуществляет террористические атаки».