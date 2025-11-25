Жителя Забайкалья задержали за попытку обмануть осужденную чиновницу на 3 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали местного жителя, который пытался обмануть высокопоставленного муниципального чиновника. За 3 млн руб. он обещал повлиять на исход уголовного дела, которое было возбуждено в отношении должностного лица — заменить реальный срок наказания условным. Мужчина при этом ссылался на связи в правоохранительных органах, сообщили в ФСБ.

Представитель органов власти после этого предложения обратился в полицию. Подозреваемый был пойман с поличным в момент передачи денег. Управление МВД России по Забайкальскому краю по материалам регионального УФСБ возбудило и расследует уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации источников «Ъ», чиновником, которому предлагали незаконную схему, является председатель комитета городского хозяйства Читы Марина Попова. Сейчас она фигурант уголовного дела, связанного с приемкой некачественного объекта благоустройства. Суд первой инстанции летом этого года признал ее виновной в служебном подлоге и превышении полномочий, назначив наказание в виде 4 лет лишения свободы. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции, в Забайкальском краевом суде.

Влад Никифоров