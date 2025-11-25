Летевший из Москвы в Улан-Удэ самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Иркутске

Самолет «Аэрофлота», который совершал рейс по маршруту Москва — Улан-Удэ (рейс SU1454), во время полета объявил о технической неисправности. Экипажу пришлось запросить посадку в Иркутске. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, судно село на запасном аэродроме Иркутска в 9:16 (4:16 мск). После приземления пассажиров разместили в гостинице. Других подробностей происшествия в прокуратуре не привели.