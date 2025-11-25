Одна из последних выживших в массовой резне в Талсе умерла в возрасте 111 лет

В возрасте 111 лет скончалась Виола Флетчер — последняя из известных выживших в ходе массовой расовой резни в Талсе 1921 года (штат Оклахома в США). О ее смерти сообщил мэр города Монро Николс в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Виоле Флетчер было семь лет, когда 31 мая 1921 года в деловом чернокожем районе Гринвуд белые нападающие устроили резню, в результате которой погибли около 300 афроамериканцев. Толпа сжигала и грабила дома и предприятия в районе, который называли «Черной Уолл-стрит».

В 2020 году госпожа Флетчер вместе с другими выжившими подала иск против города Талса, требуя компенсаций для потомков жертв резни. Верховный суд Оклахомы отклонил иск, однако в июне 2024 года город объявил о создании трастового фонда в размере $105 млн для устранения последствий трагедии.

В 2021 году Виола Флетчер выступила с показаниями в Конгрессе США, призывая к выплате компенсаций. Тогда она утверждала, что и спустя сто лет в Америке происходят притеснения и гонения людей африканского происхождения. «Я до сих пор вижу, как сжигают афроамериканские предприятия. Я до сих пор слышу, как над головой пролетают самолеты. Я каждый день переживаю эту бойню»,— говорила она..

Как сообщало Associated Press, в сентябре 2024 года Минюст США начал расследование по факту нарушения гражданских прав, но в январе пришел к выводу, что больше нет возможности возбудить уголовное дело. Сейчас единственной выжившей бойни остается 111-летняя Лесси Рэндл.

Госпожа Флетчер работала до 85 лет, писала The Washington Post. Была помощницей сварщика во время Второй мировой войны, а потом работала уборщицей. Ее муж был водителем грузовика, подрабатывал на заправке. Они жили в Оклахоме, где вырастили троих детей.