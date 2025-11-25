Премьер-министр Финляндии созвал саммит семи стран ЕС по защите от России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи европейских стран на саммит Восточного фланга ЕС, чтобы обсудить укрепление границ с Россией. Он пройдет 16 декабря в Хельсинки.

В однодневном саммите примут участие премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Розен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва). Как отметил Петтери Орпо, у стран-соседей России существуют общие вызовы безопасности, включая участившиеся гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства.

«Необходимо продолжать укреплять оборону Европы на границе с Россией»,— сказал финский премьер. Он отметил возможности предстоящей встречи для углубленного обсуждения угроз и выработки совместных решений.

Саммит в Хельсинки пройдет в преддверии заседания Европейского совета, который должен пройти 18-19 декабря в Брюсселе.