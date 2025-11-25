Bild: почти каждый немецкий город оказался на грани банкротства

Немецкие города и муниципалитеты переживают серьезный финансовый кризис. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет €30 млрд.

Проблема носит системный характер: доходы от налогов сокращаются из-за промышленного кризиса, а расходы на социальные нужды продолжают расти, поясняет Bild. Мэр города Эссен (Северный Рейн-Вестфалия) Томас Куфен заявил, что «практически каждый немецкий город находится на грани банкротства».

Власти городов и муниципалитетов предоставили Bild данные о своих бюджетах. Согласно этим сведениям, крупнейший дефицит бюджета — у Берлина (€4,3 млрд). За ним следует Кельн (€0,6 млрд). На третьем месте находится Дюссельдорф (€0,4 млрд). В случае усугубления кризиса местным властям придется пойти на урезание расходов на социальную сферу — финансирования молодежных центров, музеев и других подобных учреждений, отмечает издание.

Главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. Он признал, что муниципалитеты столкнулись с серьезными проблемами и призвал «бережнее относиться к деньгам».