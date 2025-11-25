Новая Зеландия включила диких кошек в программу полного уничтожения к 2050 году

Правительство Новой Зеландии объявило о включении одичавших кошек в национальную стратегию по искоренению некоторых хищников к 2050 году. Как заявил министр охраны природы Тама Потака, эти животные представляют серьезную угрозу для биоразнообразия страны.

Как сообщает Guardian, более 2,5 млн диких кошек находятся на территории Новой Зеландии, уничтожая редкие виды птиц и животных. Особой опасности подвергаются популяции южного шершня на острове Ракиура-Стюарт и летучих мышей в районе горы Руапеху. По словам министра, эти «хладнокровные убийцы» присоединятся к другим хищникам — хорькам, горностаям и крысам, против которых уже ведется борьба.

Решением стало развитие программы «Хищники — 2050», принятой в 2016 году. Подробный план действий будет представлен в марте 2026 года. По данным опросов, 90% населения поддерживают меры по контролю над популяцией кошек.

Инициатива столкнулась с критикой организаций по защите животных. SPCA («Общество по предотвращению жестокого обращения с животными») призвала к разработке гуманных методов контроля и принятию национального закона об обязательном чипировании и стерилизации домашних кошек.

До прибытия европейцев Новая Зеландия была изолированным ареалом, где отсутствовали хищные млекопитающие. За миллионы лет эволюции местные виды птиц и животных адаптировались к жизни в безопасной среде, и оказались беззащитны перед завезенными хищниками — дикими кошками, хорьками, ласками, крысами, опоссумами и горностаями.