СКР возобновил расследование убийства бабушки Прохора Шаляпина спустя 30 лет

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве 60-летней женщины в Волгограде, совершенном почти 30 лет назад. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования преступления, сообщила пресс-служба СКР.

ТАСС пишет, что речь идет о бабушке певца Прохора Шаляпина. Женщину убили в феврале 1996 года вместе с ее 35-летней дочерью. Преступление тогда не было раскрыто: расследование приостановили через несколько месяцев после убийства.

К делу вернулись только в 2020 году. Следователи установили подозреваемого и предъявили ему обвинение в убийстве молодой женщины. Вскоре его отпустили: срок давности к тому моменту истек. «По мнению родственника погибших, указанное произошло ввиду недостаточности собранных доказательств виновности мужчины в убийстве двух лиц»,— сообщает пресс-служба СКР.

Сейчас СКР расследует убийство бабушки господина Шаляпина, сообщила пресс-служба ведомства. Искать убийцу пожилой женщины начали после его выступлений Прохора Шаляпина на федеральных каналах, во время которых артист рассказывал детали этого дела.