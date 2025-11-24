В Москве произошел пожар в здании одного из крупнейших хлебокомбинатов России

В Москве в здании кондитерско-булочного комбината «Черемушки» произошел пожар. Огонь потушили — в ликвидации возгорания участвовали 31 сотрудник московского пожарно-спасательного гарнизона. Были привлечены девять единиц техники. Пострадавших нет, уточнили «Ъ» в МЧС.

Комбинат находится на улице Наметкина, д. 10. На 2010 год, по данным исследовательской компании Nielsen, он входил в десятку крупнейших российских производителей кондитерских и хлебобулочных изделий. Сейчас он выпускает выпечку длительного хранения, торты и слоеные изделия.

Комбинат работает с 1973 года — на момент открытия это было крупнейшее в стране предприятие хлебопекарной промышленности, как писали о нем в «Огоньке». Основной задачей комбината, на момент создания, была разработка новых технологий и рецептур для мучной кондитерской промышленности.