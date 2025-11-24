Более 5 млн рублей потратят на охрану катка в центре Екатеринбурга

На охрану катка на площади 1905 года в Екатеринбурге планируется потратить 5,3 млн руб., а на услуги контролеров — 2,2 млн руб., информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, рабочие смены охранников будут длиться от 8 до 14 часов, при этом в каждую из них на посту должно находиться до пяти человек. Контролеры будут работать по тем же графикам, но их количество на смене может быть до семи человек.

По требованию заказчика, сотрудники должны носить форму темного цвета, при этом военный камуфляж запрещен.

Подача заявок на конкурс продлится до 28 ноября. Срок предоставления услуг установлен с 10 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что каток на площади 1905 года в Екатеринбурге 12 декабря откроется выступлениями фигуристов Алексея Ягудина, Евгении Медведевой и других звезд фигурного катания.

Полина Бабинцева