Apple пригрозила штрафами индийским ритейлерам за продажу iPhone за границу

Официальные дистрибьюторы Apple разослали предупреждение индийским ритейлерам. В нем утверждается, что торговым точкам грозит штраф, если проданный ими iPhone активируют с помощью иностранной SIM-карты в течение 90 дней. Об этом пишет индийское издание Money Control со ссылкой на текст сообщения.

В предупреждении от Apple указано, что помимо штрафа компания может заблокировать «код магазина» в соответствии со своей политикой. В тексте добавили, что это — официальное предупреждение от компании индийским продавцам. Как пишет Money Control, дистрибьюторы меняют политику, чтобы ограничить попадание продукции Apple на другие рынки, где компания официально приостановила свою деятельность.

Money Control также сообщил о дефиците iPhone 17 в офлайн-магазинах и на крупных платформах электронной техники в Индии. Особенно редко можно встретить версии с 256 ГБ и 512 ГБ памяти.

В октябре индийский экспорт iPhone составил почти 40% от общего экспорта смартфонов и достиг $1,6 млрд. 3–5% от общего экспорта iPhone приходится на неофициальные поставки, половина из которых — в Россию, пишет Money Control со ссылкой на опрошенных аналитиков. Смартфоны Apple также экспортируют на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где спрос и прибыль намного выше, отмечает издание.