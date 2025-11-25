Выросло количество обращений к ярославским психологам по теме СВО

К ярославским психологам стали чаще обращаться участники СВО и члены их семей. Об этом сообщила заведующая кафедрой консультационной психологии факультета психологии ЯрГУ им. Демидова Надежда Клюева. Комментарий «Ъ-Ярославль» предоставили в пресс-службе вуза по итогам конференции «Консультирование без границ: коллаж методов, лиц и нарративов» по консультативной психологии, приуроченной к 55-летию факультета.

«Начало увеличиваться количество запросов, связанных с СВО: работа с семьями, в которых родители или родственники являются участниками боевых действий, также наши психологи работают с участниками СВО, которые находятся на реабилитации»,— сказала госпожа Клюева.

Она дополнила, что в топ самых популярных запросов к ярославским психологам входят также тревоги и непатологические депрессии, проблемы семейных отношений и отношений с детьми. Руководители организаций обращаются за корпоративными психотерапевтическими программами.

Всего в конференции по консультативной психологии приняли участие 150 человек очно и 100 специалистов онлайн, среди которых были представители Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Психологи разбирали сложные клинические случаи, проводили круглые столы по этическим дилеммам и проводили пленарные дискуссии с экспертами.

Алла Чижова