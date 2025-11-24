Аэропорт Геленджика временно приостановил работу

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. В агентстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты могут временно закрывать при угрозе налета БПЛА. Авиагавань в Геленджике закрывали после начала СВО в 2022 году. Он возобновил свою работу в июле этого года. Аэропорт может принимать самолеты в период с 08:30 до 20:00. Вчера воздушная гавань закрывалась почти три часа. Ограничения вводили около 5 мск.