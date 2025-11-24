«Сибирь» проиграла «Локомотиву» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» в матче КХЛ. Ярославская команда одержала победу со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). В составе новосибирцев единственную шайбу оформил Иван Климович.

«По содержанию игра более-менее понравилась, есть положительные моменты, ребята начинают понимать, что мы от них требуем. С таким соперником нельзя допускать такие ошибки, которые приводят к голам», — прокомментировали итогам матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирцы после 30 игр имеют 21 поражение. Команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице КХЛ в Восточной конференции, имея на счету 21 очко. Следующий матч «Сибирь» проведет 29 ноября против «Автомобилиста».

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне стало известно, что канадский нападающий Тэйлор Бек вернулся в новосибирский хоккейный клуб. Контракт с игроком подписан до конца сезона 2026/2027.

Александра Стрелкова