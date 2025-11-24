Канадский хоккеист сменил швейцарский клуб на «Сибирь»

Канадский нападающий Тэйлор Бек вернулся в новосибирскую «Сибирь». Сайт клуба сообщил о подписании с игроком контракта, который будет действовать до конца сезона 2026/2027.

Канадец выступал за «Сибирь» в 2022-2025 годах. Он стал одним из лучших нападающих новосибирской команды, забив за 196 матчей 51 гол и сделав 114 результативных передач. После ухода из «Сибири» в 2025 году Тэйлор Бек играл за швейцарскую команду «Женева-Серветт». Сейчас нападающему 34 года.

Напомним, «Сибирь» идет на последнем месте в конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Но два последних матча сибиряки выиграли. В середине ноября руководство «Сибири» отправило в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева.

Валерий Лавский