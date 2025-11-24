Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песня «Небо славян» «Алисы» вошла в плейлист экипажа МКС-74

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала плейлист экипажа экспедиции МКС-74. В нем собраны треки, которые космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс будут слушать перед стартом. Он состоится на космодроме Байконур 27 ноября в 12:28 мск.

В плейлист вошли песни групп «Алиса», Coldplay, Дэвида Боуи, polnalyubvi и другие:

  • «I Disappear» — Metallica;
  • «Кометы» — polnalyubvi;
  • «Starman» — Дэвид Боуи;
  • «Outro» — M83;
  • «Happy» — Фаррелл Уильямс;
  • «Con te partir» — Андреа Бочелли;
  • «Testify» — Rage Against The Machine;
  • «"Грачи" прилетели» — Николай Анисимов;
  • «Leave Out All The Rest» — Linkin Park;
  • «Wolf Like Me» — TV On The Radio;
  • «A Sky Full of Stars» — Coldplay;
  • «Iris» — Goo Goo Dolls;
  • «On Top Of The World» — Imagine Dragons;
  • «2000 баксов» — Алексей Марковников;
  • «Баллада о детях Большой Медведицы» — Musia Totibadze;
  • «Claire De Lune» — The London Symphony Orchestra;
  • «Above The Clouds» — Gang Starr feat. Inspectah Deck;
  • «Space» — Biffy Clyro;
  • «Небо славян» — «Алиса»;
  • «Крылатые качели» — Из к/ф «Приключение электроника».

Экипаж отправится в экспедицию на ракете «Союз МС-28». Сегодня ее доставили на стартовый комплекс Байконура. В состав дублирующего экипажа вошли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

