Песня «Небо славян» «Алисы» вошла в плейлист экипажа МКС-74
Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала плейлист экипажа экспедиции МКС-74. В нем собраны треки, которые космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс будут слушать перед стартом. Он состоится на космодроме Байконур 27 ноября в 12:28 мск.
В плейлист вошли песни групп «Алиса», Coldplay, Дэвида Боуи, polnalyubvi и другие:
- «I Disappear» — Metallica;
- «Кометы» — polnalyubvi;
- «Starman» — Дэвид Боуи;
- «Outro» — M83;
- «Happy» — Фаррелл Уильямс;
- «Con te partir» — Андреа Бочелли;
- «Testify» — Rage Against The Machine;
- «"Грачи" прилетели» — Николай Анисимов;
- «Leave Out All The Rest» — Linkin Park;
- «Wolf Like Me» — TV On The Radio;
- «A Sky Full of Stars» — Coldplay;
- «Iris» — Goo Goo Dolls;
- «On Top Of The World» — Imagine Dragons;
- «2000 баксов» — Алексей Марковников;
- «Баллада о детях Большой Медведицы» — Musia Totibadze;
- «Claire De Lune» — The London Symphony Orchestra;
- «Above The Clouds» — Gang Starr feat. Inspectah Deck;
- «Space» — Biffy Clyro;
- «Небо славян» — «Алиса»;
- «Крылатые качели» — Из к/ф «Приключение электроника».
Экипаж отправится в экспедицию на ракете «Союз МС-28». Сегодня ее доставили на стартовый комплекс Байконура. В состав дублирующего экипажа вошли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.