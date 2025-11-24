Объявлен тендер на реконструкцию участка «Чуйского тракта» почти за 20 млрд руб.

ФКУ Упрдор «Алтай» объявило тендер на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Майминском районе Республики Алтай. Стоимость контракта составила 19,95 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 декабря.

Согласно конкурсной документации, речь идет об участке с 454 км по 475 км. Подрядчику предстоит уложить земляное полотно, слои основания дорожной одежды, построить мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, водопропускные трубы с укреплением, внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением, нанести дорожную разметку, провести водоотводные сооружения, установить электрическое освещение, шумозащитные экраны, автобусные павильоны и т.д.

Работы необходимо выполнить до 30 октября 2029 года, дата окончания исполнения контракта, включая срок приемки и срок оплаты работ — до 11 декабря.

Как писал «Ъ-Сибирь», новый маршрут расширят до четырех полос. Он будет уходить влево от существующей дороги в районе «Жемчужины Алтая» в обход населенных пунктов Соузга, Черемшанка, а также частично Манжерока. Дорога пройдет за поселком Рыбалка и будет заканчиваться после поворота на село Озерное. «Для обеспечения безопасного выезда на трассу возле Озерного построят двухуровневую развязку», — ранее сообщало Упрдор «Алтай».

По данным учреждения, этот участок дороги является наиболее загруженным в республике. В 2023 году ежесуточно его проезжали более 13 тыс. автомобилей, в туристический сезон — свыше 27 тыс.

Александра Стрелкова