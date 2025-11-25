Агентское взыскание достигло рекорда из-за ухудшения кредитного портфеля

Рынок агентского взыскания за девять месяцев 2025 года достиг рекордных 1,2 млрд руб., что на 57,6% больше год к году, сообщили в НАПКА. Коллекторам было передано 46,9 млн долговых кейсов (+65,7%). Показатель уже превысил результаты за полный 2020, 2023 и 2024 годы. По итогам года объем может достичь 1,3 млрд руб., а число кейсов — 40 млн.

«Фундаментальной причиной является снижение качества кредитного портфеля, сформированного в период активного роста розничного кредитования»,— говорит гендиректор АБК Максим Колосков. По его словам, высокие ключевые ставки ограничили заемщикам возможность рефинансировать долги.

МФО активнее передают долги профессиональным коллекторским организациям: их доля выросла до 35% против 31% годом ранее. «Кредиторы стараются привлечь ПКО сразу после того, как появляется понимание, что выход на просрочку не является «техническим»,— отмечает член совета НАПКА Виктор Семендуев. Он уточняет, что средний срок передачи снизился с 2,5 месяца до двух, а около 23% кредиторов передают долги уже на сроке от 35 дней.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Долг взысканием красен».