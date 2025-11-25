На бирже закатали банки

Петербургская биржа впервые в практике регулирования применила к банковскому трейдеру, структуре Совкомбанка, максимальную меру воздействия — отстранение от торгов на десять сессий. Решение принято из-за массового выкупа нефтепродуктов на одном базисе, объем которого превысил лимит. В трейдерской компании ссылаются на «реализацию операционного риска» и указывают на распространенность подобных ситуаций на рынке. Его участники не считают меру регулятивного воздействия обоснованной, указывая на несовершенство инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Совкомбанк товарный трейдинг» отстранен от торгов на десять сессий на Петербургской бирже в связи с недобросовестной практикой, сообщила площадка 24 ноября. Решение было принято голосованием на заседании совета секции «Нефтепродукты» на прошлой неделе. На бирже пояснили, что сразу после изменения рыночной цены (менее чем за секунду) «Совкомбанк товарный трейдинг» массово выставил заявки на покупку по максимально возможной стоимости, скупил более 30% объема на одном базисе НПЗ, превысив лимит.

Это первый случай таких санкций против структур банков на товарной бирже. До этого по тому же критерию «Совкомбанк товарный трейдинг» был оштрафован в мае, июле, июне и августе на 25–35 штрафных ставок, или на 500–700 тыс. руб., в зависимости от месяца.

К недобросовестным торговым практикам относятся действия, не считающиеся прямым манипулированием, но нарушающие принципы честной конкуренции и прозрачности. Например, массовая подача заявок сразу после изменения цены для занятия доминирующей позиции. В том числе площадка ограничивает алгоритмические системы, то есть применение роботов или программ для подачи заявок, не соответствующих правилам биржи.

На Петербургской бирже сообщили “Ъ”, что в этом году временное отстранение от торгов применялось восемь раз, отметив, что по состоянию на ноябрь количество нарушений в прошлом и текущем годах сопоставимо. «Биржа ведет ежедневный мониторинг по участникам торгов без учета, к какому сектору экономики относится деятельность участника торгов»,— добавили на Петербургской бирже.

В «Совкомбанк товарный трейдинг» сообщили “Ъ”, что «реализовался операционный риск». Инцидент не отразится на деятельности компании: работа продолжается в прежнем режиме, в том числе через партнеров на внебиржевом рынке. Такие ситуации периодически возникают у многих участников рынка, отметили там. «Мы примем все необходимые меры, чтобы минимизировать вероятность подобного в будущем»,— сказал представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Управляющий партнер «Пролеума» Максим Дьяченко связывает санкции против трейдера Совкомбанка с несовершенством биржевой инфраструктуры. По его словам, критерий, ограничивающий покупку более 30% объема в одном инструменте на одном базисе, биржа ввела около года назад для борьбы с алгоритмическими системами, то есть роботами. Но, добавляет господин Дьяченко, за это время не были доработаны механизмы контроля, а участники торгов не имеют возможности получить предупреждение о приближении к нарушению. По его словам, ограничение подрывает принципы конкуренции — «участнику запрещается покупать больше определенного лимита, даже если это делается в интересах клиента». Максим Дьяченко подчеркивает, что для любого трейдера, а тем более для банковского брокера, отстранение от торгов фактически равно приостановке деятельности, а также наносит прямой финансовый и репутационный ущерб.

В аналитической компании «ОМТ-Консалт» говорят, что приостановка доступа происходит в связи с различными нарушениями, такими как сговор, использование инсайдерской информации, массовый выкуп объемов через торговых роботов. Аналитики указывают, что, хотя вопросы ограничений обсуждаются на совете секции «Нефтепродукты», окончательное решение всегда остается за биржей.

Банковские структуры активизировались на Петербургской бирже в 2024 году и наращивали обороты в этом.

Среди основных игроков помимо «Совкомбанк товарный трейдинг» трейдеры «Сбера» и ВТБ. Так, за весь прошлый год трейдер Совкомбанка заключил договоры на 9,06 млрд руб., а за первые три месяца этого года — на 5,3 млрд руб. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что банковских трейдеров от обычных отличают работа как с собственными средствами, так и с клиентскими активами и то, что те обычно действуют в строго регулируемой среде.

Ольга Семеновых