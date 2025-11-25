17-летнего жителя Калининградской области обвинили в подготовке теракта в храме

В Калининградской области следователи СКР предъявили обвинение в покушении на террористический акт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) 17-летнему местному жителю. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент задержания молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Фото: СУ СК России по Калининградской области Момент задержания молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Фото: СУ СК России по Калининградской области

По версии следствия, молодой человек через Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и запрещена Верховным судом РФ на территории страны. Юноша сообщил о готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в знак поддержки политики киевского режима.

Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний выбрал объект нападения, изучил прилегающую территорию и изготовил самодельные зажигательные устройства из купленных компонентов.

22 ноября 2025 года при попытке осуществить свой план несовершеннолетний был задержан сотрудниками ФСБ в непосредственной близости от православного храма. У него обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе телефон, используемый для переписки с куратором с Украины.

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и оперативники ФСБ устанавливают обстоятельства подготовки к теракту и сообщников фигуранта.

Александр Александров