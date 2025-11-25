Топливо ощутило энергию

Энергетический уголь из РФ с поставкой в Китай подорожал до максимума с декабря 2024 года, приблизившись к $100 за тонну. В отличие от коксующихся марок росту цен на энергетические способствуют необходимость пополнения запасов и перебои с поставками. На рынке уже ждут в связи с этим увеличения цен и на других направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российский энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на 1 кг с поставкой в Южный Китай на второй неделе ноября подорожал на 3,5%, до $98 за тонну (CFR; продавец оплачивает доставку в порт, погрузку и фрахт), подсчитали в NEFT Research. Согласно данным аналитиков, это максимум с декабря 2024 года. С января котировки прибавили 5,2%.

Энергетический уголь из России на китайском рынке дорожает по мере того, как спрос на металлургические марки в стране ослабевает (см. “Ъ” от 24 ноября).

Как поясняют в NEFT Research, на азиатском рынке продолжалось зимнее пополнение запасов, и в КНР коммунальные предприятия выражали готовность платить выше рынка. Китайские трейдеры, продолжают аналитики, видят дефицит поставок из-за сбоев на железной дороге и предполагают, что часть поставщиков намеренно задерживает отгрузки в ожидании роста цен.

В условиях роста цен в Азии российские экспортеры также стремятся заключить сделки на поставки энергического угля на Тайвань в первом квартале 2026 года, пишет NEFT Research. По данным аналитиков, один из крупных производителей продал тайваньскому химическому предприятию около 300 тыс. тонн угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг по цене $89 за тонну в порту отгрузки (FOB). Этот же покупатель приобрел две партии российского угля по 19 тыс. тонн по цене $104 за тонну на базисе CIF (продавец оплачивает доставку до порта назначения, включая страховку) с поставкой в декабре—январе, добавляют в NEFT Research.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго, октябрь 2025 года: Уголь до сих пор остается основным видом топлива для производства электроэнергии в мире — на его долю приходится 35% генерации.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) оценивают стоимость энергетического угля на севере Китая в $94–95 за тонну (CFR), на юге Китая на этом же базисе — до $98–99 за тонну. Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что стабильный спрос вероятен до конца 2025 года из-за продолжения мер по ограничению избыточной добычи в Китае, но многое будет зависеть от того, реализуются ли ожидания холодной зимы. С наступлением нового года давление на китайские угольные компании, вероятно, снизится, пока они не начнут превышать годовые нормы добычи, а потребление будет снижаться по мере приближения периода межсезонья, продолжает аналитик.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что к предновогоднему росту цен на топливо в КНР могут привести и перебои в добыче в Индонезии, одном из ключевых поставщиков угля калорийностью 5500 ккал, вызванные сильными дождями. И хотя аналитик не ждет, что цены в Китае превысят $110 за тонну, он добавляет, что и такой рост котировок для российских угледобывающих компаний — позитивный сценарий. По его словам, рентабельность добычи качественных кемеровских марок может выйти на уровень около нуля, что несколько улучшит положение дел на шахтах и разрезах по сравнению с летними показателями. Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов также видит потенциал для роста цен в Китае в декабре.

NEFT Research в своем обзоре указывает на ожидания участников рынка, что рост цен на энергетический уголь в Азии скоро повлияет на котировки на Ближнем Востоке и покупателям придется платить больше.

Как пишут аналитики, энергетические и цементные предприятия в Турции и Египте активно ищут партии топлива, но ведущие производители уже распродали весь объем угля до конца января. «Особенно остро нехватка угля ощущалась в портах Балтики»,— говорится в обзоре. Котировки российского угля в балтийских портах за неделю к 14 ноября в этих условиях прибавили 1,3%, увеличившись до $63,7 за тонну (FOB), по данным NEFT Research.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин также говорит, что ситуация на китайском рынке влияет на котировки в других странах. Но, добавляет он, ограничение добычи в КНР, судя по всему, процесс полностью управляемый, связанный с усилиями правительства по консолидации и оздоровлению отрасли. Соответственно, возможности по быстрому росту предложения сохраняются и создают риски для ценовой конъюнктуры в более длительной перспективе, говорит эксперт.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова