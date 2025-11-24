На М-8 в Ростовском районе погиб пешеход

В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Место происшествия

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Инцидент случился 24 ноября в 17:10 на 207-м км дороги в Ростовском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray, мужчина 1965 года рождения, ехал из Ярославля в сторону Москвы. На освещенном участке дороги он сбил пешехода, мужчину 1960 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Все обстоятельства происшествия уточняются. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы для безопасности.

Антон Голицын