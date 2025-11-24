Грете Тунберг запретили въезд в Венецию

Власти Венеции запретили шведской активистке Грете Тунберг въезжать в город в течение 48 часов, а также наложили на нее штраф в размере €150. Это было сделано после того, как 22–23 ноября госпожа Тунберг вместе с участниками экологического движения Extinction Rebellion окрасили воду в венецианском Гранд-канале в зеленый цвет. Участвовавшим в этом 35 активистам также назначили штрафы и запретили въезжать в Венецию в течение двух суток.

Фото: Tom Little / Reuters Грета Тунберг

Фото: Tom Little / Reuters

Грета Тунберг и Extinction Rebellion приурочили свою акцию в Венеции к завершению климатической конференции ООН COP30 в Бразилии, где, по их словам, Италия, возглавляемая премьер-министром Джорджей Мелони, была среди стран, блокировавших многие экологические инициативы.

В Extinction Rebellion заявили, что его активисты окрасили зеленой краской также озера, реки и другие водоемы еще в десяти городах Италии, в том числе фонтаны в Генуе и Падуе, реку По в Турине и реку Рено в Болонье. По словам активистов, они сделали это, чтобы привлечь внимание к «огромным последствиям климатического коллапса». В самой Венеции помимо окрашивания воды активисты вывесили на мосту Риальто через Гранд-канал баннер «Остановите экоцид» и прошли по улицам города маршем в красных одеждах и с закрытыми лицами.

Губернатор Венеции Лука Дзая раскритиковал акцию, заявив, что она «неуважительна по отношению к городу, его истории и его хрупкости» и «может иметь последствия для окружающей среды». Это не первый случай, когда активисты из Extinction Rebellion красят воду в Гранд-канале.

О климатической конференции ООН — в материале «Ъ» «Природе добавят индикаторов».

Яна Рождественская