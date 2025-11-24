Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грете Тунберг запретили въезд в Венецию

Власти Венеции запретили шведской активистке Грете Тунберг въезжать в город в течение 48 часов, а также наложили на нее штраф в размере €150. Это было сделано после того, как 22–23 ноября госпожа Тунберг вместе с участниками экологического движения Extinction Rebellion окрасили воду в венецианском Гранд-канале в зеленый цвет. Участвовавшим в этом 35 активистам также назначили штрафы и запретили въезжать в Венецию в течение двух суток.

Фото: Tom Little / Reuters

Грета Тунберг и Extinction Rebellion приурочили свою акцию в Венеции к завершению климатической конференции ООН COP30 в Бразилии, где, по их словам, Италия, возглавляемая премьер-министром Джорджей Мелони, была среди стран, блокировавших многие экологические инициативы.

В Extinction Rebellion заявили, что его активисты окрасили зеленой краской также озера, реки и другие водоемы еще в десяти городах Италии, в том числе фонтаны в Генуе и Падуе, реку По в Турине и реку Рено в Болонье. По словам активистов, они сделали это, чтобы привлечь внимание к «огромным последствиям климатического коллапса». В самой Венеции помимо окрашивания воды активисты вывесили на мосту Риальто через Гранд-канал баннер «Остановите экоцид» и прошли по улицам города маршем в красных одеждах и с закрытыми лицами.

Губернатор Венеции Лука Дзая раскритиковал акцию, заявив, что она «неуважительна по отношению к городу, его истории и его хрупкости» и «может иметь последствия для окружающей среды». Это не первый случай, когда активисты из Extinction Rebellion красят воду в Гранд-канале.

О климатической конференции ООН — в материале «Ъ» «Природе добавят индикаторов».

Яна Рождественская

Как Грета Тунберг стала лицом экоактивизма

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. В раннем возрасте она увлеклась литературой, касающейся изменения климата и охраны окружающей среды, перестала есть мясо, отказалась летать на самолетах из-за высокого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа. В 2014 году у девочки обнаружили синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности

Фото: Markus Schreiber / AP

В 2018 году вместо учебы в школе Грета стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Под влиянием дочери родители Греты установили в доме солнечные батареи, занялись выращиванием овощей и начали передвигаться на велосипедах

Фото: Sergio Perez / Reuters

17 апреля 2019 года во время коллективной аудиенции у папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане понтифик призвал Грету продолжать ее природозащитную деятельность

Фото: Vatican Media / Reuters

Шведские и норвежские политики выдвигали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира, а международные правозащитные организации присвоили ей звание Посол совести

Фото: Mike Segar / Reuters

В апреле 2019 года Грета Тунберг выступила в Европарламенте в Страсбурге, призвав европейских политиков «надавить на власть и взрослое население» в целях борьбы против климатических изменений

Фото: Jim Urquhart / Reuters

В 2019 году активистка отказалась от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $52 тыс.), подчеркнув, что «климатическое движение больше не нуждается в наградах»

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

По словам Греты Тунберг, все свои выступления она готовит самостоятельно, но консультируется с учеными

Фото: Mark Lennihan / AP

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете

Фото: Jason DeCrow / AP

На речь активистки отреагировали президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой». Она стала объектом критики за назойливость, лицемерие и безграмотность. В поддержку Греты Тунберг выступил актер Леонардо Ди Каприо (на фото), который назвал ее «лидером нашего времени»

Фото: @leonardodicaprio

В декабре 2019 года Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком «Почему мы снова протестуем». В ней, в частности, говорится, что борьба за спасение планеты «требует уничтожения существующей политической и экономической системы»

Фото: Paul White / AP

В том же году Грета Тунберг попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также этим же изданием была признана «человеком года». Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю журнала. Два раза была номинирована на Нобелевскую премию мира: в 2019 и 2020 году

Фото: Pierre Albouy / Reuters

В феврале 2021 года экоактивистка выложила в Twitter методичку с рекомендациями по митингам в Индии, чем вызвала гнев жителей страны. Тогда же власти завели на нее уголовное дело по статье «Разжигание протестов»

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В марте 2021 года в британском городе Уинчестер во дворе местного университета установили статую Греты Тунберг под названием «Сделай мир лучше». Студенты выступали против, указывая на то, что статуя обошлась в 23,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, возражения были вызваны и неоднозначным отношением к самой Тунберг

Фото: Hannah McKay / Reuters

Грета Тунберг о критике в свой адрес в Интернете: «Довольно забавно, когда единственное, что люди могут сделать — это высмеять вас или рассказать о вашей внешности или личности, поскольку это означает, что у них нет аргументов или им больше нечего сказать»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Тунберг вдохновила многих сверстников на начало протестной деятельности, что названо «эффектом Греты». В июне 2019 года опрос в Великобритании показал, что беспокойство общественности в отношении окружающей среды возросло до рекордных уровней, в том числе и из-за активизма Греты

Фото: Maja Suslin / TT News Agency / Reuters

В июне 2023 года Грета Тунберг посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой разговора стали экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. В октябре того же года Тунберг высказалась за прекращение огня по гражданским объектам в секторе Газа. После этого представители Министерства образования Израиля заявили, что уберут любые упоминания экоактивистки из школьной программы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

