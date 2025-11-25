Специальная послевоенная операция

Напряженная международная обстановка, в которой продолжает находиться Россия к концу четвертого года специальной военной операции (СВО), остается серьезным ограничителем для внутриполитических процессов: риски военного столкновения с НАТО делают инерционный сценарий «наиболее понятным» для элит. К такому выводу пришли аналитики «Минченко консалтинг» в рамках ежегодного доклада «Политбюро 2.0», описывающего систему ближайшего окружения президента Владимира Путина. Находясь в «осажденной крепости», верхушка выжидает, чем закончится украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ближайшее окружение Владимира Путина остается стабильным уже несколько лет (слева — секретарь Совбеза Сергей Шойгу, справа — помощник президента Николай Патрушев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ближайшее окружение Владимира Путина остается стабильным уже несколько лет (слева — секретарь Совбеза Сергей Шойгу, справа — помощник президента Николай Патрушев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как продолжение спецоперации, так и ее потенциальное завершение станут вызовом для элит и сложившихся «чрезвычайных управленческих практик», полагают авторы доклада. Первое потребует дополнительного напряжения ресурсов, второе ослабит эффект сплочения вокруг власти и вернет в повестку ряд проблемных вопросов. Наиболее оптимальным для Кремля был бы вариант завершения СВО накануне выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года, поскольку позитивный фон дал бы «Единой России» кратковременную электоральную прибавку. В противном случае у единороссов могут возникнуть сложности как с позиционированием в ходе думской кампании, так и с выдвижением на выборы участников СВО.

Состав «Политбюро 2.0» — модели, описывающей устойчивые группы в окружении Владимира Путина (по аналогии с Политбюро ЦК КПСС),— с момента выхода последнего доклада в июне 2024 года не изменился. В него входят помощник президента Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы «Ростеха» и «Роснефти» Сергей Чемезов и Игорь Сечин, столичный мэр Сергей Собянин, предприниматели Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, а также (в качестве «ассоциированного члена») президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Изменения эксперты выявили на уровне «кандидатов в члены Политбюро».

К их числу присоединился помощник президента и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. А ушедший «в свободное плавание» бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак опустился на уровень «членов ЦК».

Продолжение СВО консервирует статус-кво в элитных отношениях, даже несмотря на заметную идеологизацию публичного пространства, говорится в докладе: «Ключевой стратегией оказываются не проактивные действия, а стратегическое выжидание».

Авторы выделяют две идеи, которые публично продвигает Владимир Путин и которые способны «привнести серьезные изменения в будущую структуру российской власти».

Первая — это создание «новой элиты» из ветеранов СВО. По мнению «Минченко консалтинг», сюда входит продвижение как непосредственно военных, так и руководителей смежных структур и чиновников с опытом работы в новых регионах. Эта повестка формирует своего рода «зонтичный бренд», поощряя представителей элиты участвовать в СВО-форматах. При этом феномена популярных военачальников — «генералов победы» — пока не возникло, отмечают исследователи.

Вторая идея — «тщательный отбор кандидатуры будущего преемника» Владимира Путина, говорится в докладе. 5 мая президент в очередной раз актуализировал эту тему, признавшись, что постоянно об этом думает. «Наиболее вероятным является сценарий "гонки преемников"»,— полагают в «Минченко консалтинг».

Андрей Прах