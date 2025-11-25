Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Селекция еще не созрела

Срок аккредитации лабораторий по проверке семян сдвинут на 2030 год

Дата аккредитации учреждения, которое будет определять качественные характеристики семян российской селекции, может сдвинуться на 1 марта 2030 года. Это связано с высокой стоимостью процедур и необходимостью увеличения штата. Доля российских семян на рынке за два года выросла на 5 процентных пунктов, до 66–67%. Но для многих популярных культур, например подсолнечника, показатель остается недостаточным.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок аккредитации бюджетного учреждения, которое будет определять сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных культур, может быть перенесен с 1 марта 2026 года на 1 марта 2030 года. Правкомиссия по законотворческой деятельности поддержала предложения, следует из ее материалов (копия есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” в правительстве пояснил, что законопроект уже получил положительный отзыв. В Минсельхозе и Росаккредитации на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Закон о семеноводстве предполагает, что выявление пригодности российских семян для посева — важная часть работы по импортозамещению. Доктрина продовольственной безопасности предполагает, что к 2030 году семена российской селекции будут занимать не менее 75% рынка.

С инициативой сдвинуть срок аккредитации бюджетного учреждения на 2030 год первоначально выступила группа из 18 депутатов Госдумы, включая Алексея Гордеева, Владимира Кашина, Владимира Плотникова. Они внесли законопроект на рассмотрение парламента в середине октября 2025 года. В пояснительной записке депутаты уточняют, что, согласно приказу Минсельхоза, функции по определению качества семян взяло на себя ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», располагающее сетью лабораторий.

Но в процессе работы по аккредитации, указывают парламентарии, выявились проблемы: основная из них связана с потенциальным ростом дополнительных расходов. Речь не только о высокой стоимости процедур, но и о необходимости существенного увеличения штата учреждения: потребуются еще дополнительно 2 тыс. специалистов.

Одни и те же специалисты не могут определять посевные и сортовые качества семян в осенне-зимний и летний периоды, ужесточаются и требования к сбору проб, следует из пояснительной записки.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк говорит, что текущая самообеспеченность РФ семенами российской селекции составляет 66–67%. С 2023 года значение выросло на 5 процентных пунктов. Эксперт ожидает, что в дальнейшем доля будет увеличиваться за счет появления новых сортов подсолнечника и кукурузы.

Но показатели разнятся в зависимости от культуры. В агрохолдинге «Степь» отмечают, что российскими семенами озимой пшеницы рынок уже обеспечен на 95%, яровой — на 80%. Но для подсолнечника и зернобобовых показатель составляет всего 50%. Илья Березнюк обращает внимание, что низкий уровень самообеспеченности семенами сохраняется также для сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта.

Здесь импортная селекция давно имеет более сильные позиции. Качественные гибриды создать за два-три года невозможно, отмечает он.

В «Степи» указывают на необходимость создания реестра с генетическими данными растений с возможностью в лабораторных условиях проверить их на соответствие. Сейчас российские семена нередко становятся объектом критики. Директор «Совэкона» Андрей Сизов ранее отмечал, что их урожайность может быть ниже, чем у зарубежных аналогов. Они также могут демонстрировать меньшую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, что приводит к снижению урожайности.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов

