Суд изъял принадлежащее уроженцу Азербайджана имущество в порту Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов уроженца Азербайджана Шахлара Новрузова, сообщили «Ъ» в суде. В казну РФ отошли по 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт (ТМКП)» и ООО «Предприятие ТМКП». В пользу государства также отошли Темрюкский морской перегрузочный терминал и объекты, принадлежащие ООО «Дар фрут».

Помимо Шахлара Новрузова, предыдущего владельца активов, ответчиками в деле выступают нынешние собственники — Олег Басин и компания Vonixel Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По мнению надзорного ведомства, в период с 1994 года произошла серия незаконных сделок, в результате которых причал и несколько зданий на территории порта Туапсе перешли под контроль ответчиков. Прокуратура утверждает, что активы, выбывшие из государственной собственности, необходимы для обеспечения стратегической безопасности России. Все сделки со спорными активами аннулированы.

Туапсинский морской коммерческий порт (ТМКП) и ООО «Предприятие ТМКП» занимаются приемом импортных грузов, доставляемых контейнерами. В основном речь идет о плодоовощной продукции из Турции.

Шахлар Новрузов в настоящее время находится под стражей по обвинению в особо крупом мошенничестве.

Анна Перова, Краснодар