Nice-Matin: Брижит Бардо тяжело больна и находится в больнице

Французская актриса Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже три недели лежит в больнице, сообщает Nice-Matin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брижит Бардо в 2006 году

Фото: Remy de la Nauviniere / AP Брижит Бардо в 2006 году

По данным издания, легенда французского кинематографа была вынуждена покинуть Сан-Тропе, где она живет, чтобы лечь в частную больницу в Тулоне. В частности, она якобы перенесла там «хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием», утверждает Nice-Matin.

Ожидается, что 91-летняя Брижит Бардо будет выписана из больницы через несколько дней, но ее состояние по-прежнему вызывает беспокойство, пишет газета. Других подробностей издание не приводит.

Госпожа Бардо уже оказывалась в больнице в этом году. В апреле она была срочно госпитализирована из-за тяжелой дыхательной недостаточности. Она оказалась в отделении интенсивной терапии, но тогда бывшая актриса отказалась от операции.

Кирилл Сарханянц