«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Продолжаем говорить о российском рынке акций и облигаций. Там сейчас заметны самые активные движения. Ситуация меняется очень быстро, поэтому инвесторы пребывают в некоторой растерянности. На что им стоит обратить внимание? Куда вложить 1 млн и более рублей? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Главный вопрос, который интересует инвесторов, нащупали ли мы дно на российском рынке акций?

Владимир Зернов: Нащупали ли мы дно или нет будет зависеть от геополитической обстановки. И в этой связи инвесторам нужно честно ответить на вопрос, насколько они уверены в своей способности угадать тот самый момент, когда от разговоров или даже от самих переговоров перейдут наконец-то к сделке. Если они считают, что способны на это, тогда нужно действовать. А если сомневаются в своей способности определения такой точки, то, возможно, лучше поискать какие-то другие инструменты. Мне кажется, облигации являются более привлекательным с точки зрения соотношения риска и прибыли инструментом. И если предположить, что все закончится хорошо, то у ЦБ появится возможность сильнее снижать ставку, облигации покажут рост. И это может послужить толчком для того, чтобы и валюта подросла по отношению к рублю. Таким образом получается, что облигации выиграют от возможного позитива, но при этом там не будет такого сильного удара, как в акциях, если все опять закончится ничем.

Полная версия программы: