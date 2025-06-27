Дошло до суда дело о гибели двух сотрудников «Эфко» в белгородской Алексеевке

Управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух человек по неосторожности (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В ближайшее время его должны направить в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

Фигурантом выступает электрогазосварщик одного из предприятий Алексеевки. По данным «Ъ-Черноземье», оно входит в ГК «Эфко».

По версии следствия, 4 декабря 2024 года в одном из цехов завода проводили ремонтные работы, связанные с врезкой запорной арматуры. Без соответствующего разрешения и в отсутствие своего руководителя обвиняемый вместе с потерпевшим начал проводить сварные работы. Из-за этого произошло возгорание.

В результате один сотрудник предприятия погиб на месте происшествия, второй был доставлен в больницу, но скончался в медучреждении.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. Кроме того, группа производит мыло под марками Fresh, «Малио», «Магия цветов». Производственные активы «Эфко», по собственным данным компании, расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Подмосковье, а также в Казахстане.

Алина Морозова