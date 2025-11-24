Прекрасный и ужасный

Немецкий актер Удо Кир скончался в Калифорнии в возрасте 81 года. Культовую славу ему принесли роли в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера («Третье поколение», «Берлин, Александрплац», «Лили Марлен»), Гаса ван Сента («Мой личный штат Айдахо») и Ларса фон Триера («Эпидемия», «Европа», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия», «Нимфоманка»). А всего в его послужном списке около 260 киноработ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Удо Кир в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Удо Кир в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кир родился на пепелище Второй мировой войны в буквальном смысле слова. В октябре 1944 года британские и американские самолеты бомбили кварталы вокруг Кельнского собора, стараясь уберечь знаменитый памятник архитектуры. В роддом попала бомба, мать с новорожденным Удо на руках чудом спаслись. Кир говорил впоследствии: «Это было не лучшее время, чтобы войти в этот мир». Возможно, столь раннее столкновение с жестокостью и смертью помогло ему как актеру органично воплотить на экране все лики зла, включая самого дьявола, его ребенка (так сказать, исчадие ада) и даже Гитлера.

Персонажам Кира был присущ демонический, гипнотизирующий саспенс. В списке несыгранных ролей, о которых он иногда мечтал,— булгаковский Воланд.

Рассказывая об этом, артист добавлял, что играть злодеев может только хороший человек. Каким он, без всякого сомнения, и являлся.

Профессиональное становление Кира произошло благодаря его встрече с Райнером Вернером Фассбиндером. Он стал членом его команды и таким же знаковым лицом для этого режиссера, как Клаус Кински для Вернера Херцога или Бруно Ганц для Вима Вендерса. Режиссеры нового немецкого кино соперничали, и считалось, что не следует сниматься у конкурента: таких называли шпионами. Уже после смерти Фассбиндера Удо Кир снялся у Вендерса в фильме «Братья Складановские» о пионерах кинематографа. И у Херцога в фильме «Непобедимый» — о польском еврее, знаменитом силаче, которого и евреи, и нацисты пытались использовать в политических целях.

Спектр персонажей Кира на самом деле не только велик, но и разнообразен. Белую зависть может вызвать «бальная книжка» режиссеров, с которыми ему довелось поработать. Тут мог бы быть и Лукино Висконти: с ним молодой артист встретился на заре карьеры, но немецким «лицом» великого итальянца стал Хельмут Бергер — ровесник Кира. А его между тем поджидали новые судьбоносные встречи. Он никогда не искал их, но мало кто мог остаться равнодушен к его красоте и харизме. Среди тех, кто не остался,— и Энди Уорхол, и Дарио Ардженто, и Пол Моррисси, и Валериан Боровчик, и Миклош Янчо, и Фатих Акин.

Однажды на фестивале в Роттердаме актер встретил Андрея Тарковского — уже незадолго до его смерти. И вспоминал об этом позднее, когда особые отношения связали Уго Кира с Ларсом фон Триером, большим поклонником Тарковского. Триер пригласил Кира быть крестным отцом своей дочери, снимал в каждом фильме и еще — по три минуты в год для экспериментального проекта «Измерение». Поскольку проект был рассчитан на четверть века, актер в шутку хвастался, что он всегда на контракте.

Помимо авангардных фильмов, Кир снимался в великом множестве коммерческих лент. Относился к ним без всякого снобизма, с юмором. Вспоминал раннюю картину «Печать дьявола», которую запрещали во многих странах за ужасы и насилие.

На просмотрах зрителям выдавали на всякий пожарный случай рвотные пакеты — Кира забавляло, что спустя годы киноманы стали покупать такие пакетики за $300.

Помимо кино, Удо Кир снимался в видеоклипах Мадонны и других знаменитых музыкантов, записывал собственные песни, появлялся на страницах модных журналов и выпускал фотоальбомы. Трижды он приезжал в Россию. Первый раз — на заре перестройки, в течение недели пел на олимпийском стадионе с немецкой, шведской и советской группами. Потом возглавлял жюри на фестивале «Лики любви», а спустя еще четверть века был почетным гостем на «Послании к человеку». Те, кто видели его в разные периоды, поражались: он почти не менялся ни внешне, ни внутренне. И даже его последнее появление в фильме Клебера Мендонсы Фильо «Секретный агент», где его персонаж предстает с огромной седой бородой, не может обмануть: горящие глаза выдают неповторимого, прекрасного и ужасного Удо Кира.

Андрей Плахов