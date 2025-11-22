Дума Чапаевска приняла отставку главы города Александра Кузнецова

Депутаты думы Чапаевска вчера, 21 ноября, приняли заявление об отставке главы города Александра Кузнецова. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Должность главы Чапаевска Александр Кузнецов занимал три года, с апреля 2022 года.

«Спасибо, что дали возможность жить рядом с вами и работать для вас. Как глава города я старался быть открытым, работать честно, эффективно, на благо всех жителей»,— написал чиновник во «ВКонтакте».

В конце сентября стало известно, что Александр Кузнецов станет министром внутренней политики Самарской области. До него на этой должности находился Сергей Филиппов.

Сабрина Самедова