Что Владимир Путин говорил о применении залога

3 декабря 2015 года в послании Федеральному собранию президент заявил: «Полагаю, что в ходе следствия по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест».

27 мая 2019 года на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Владимир Путин сказал: «Важна, конечно, сумма залога. Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога — десять копеек, то тогда это не работает. С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны — не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать».

20 июня 2019 года во время прямой линии президент заявил: «Можно ли использовать в качестве меры пресечения — и более широко это использовать — залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде — все это нужно шире использовать, я согласен».

14 февраля 2023 года на совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Владимир Путин сказал: «Вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия».

10 декабря 2024 года на ежегодном заседании СПЧ президент заявил: «Что касается залога вместо фактического лишения свободы, наверняка можно — такие же у нас инструменты работают. Всегда вопрос социальной справедливости встает и поднимается людьми, которые придерживаются другой точки зрения. Говорят, что богатые люди могут откупиться, могут внести залог, а люди с небольшими доходами не могут и будут сидеть. Я в целом с вами согласен в том, что над этим нужно думать».