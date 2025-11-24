Платная парковка стала приносить в бюджет Петербурга 25 млн рублей в сутки

После введения дифференцированных тарифов на платную городскую парковку в бюджет Санкт-Петербурга от почасовой оплаты ежедневно поступает около 25 млн рублей, рассказал директор «Городского центра управления парковками» (ГЦУП) Михаил Курдяев на заседании парламентской комиссии по транспорту.

Новые тарифы, которые действуют с середины октября, приносят в городскую казну в два раза больше средств: до повышения город ежедневно зарабатывал 12–13 млн рублей. Всего с начала года от этой статьи доходов, а также от продажи парковочных разрешений в бюджет Петербурга поступило более 5,85 млрд рублей.

При этом количество транзакций в день, то есть автомобилистов, которые оставляют транспорт на городской стоянке, сократилось на 33%: с 52 до 35 тыс. Лидером стал Центральный район: снижение на 20–30% в зависимости от дня недели, уточнили в комитете. «Перестали ездить в центр, стали меньше парковаться. Количество паркований в день намного меньше, при этом доходы города увеличиваются. И свободных парковочных мест намного больше»,— объяснил господин Курдяев.

В комитете утверждают, что, несмотря на повышение тарифов, число случаев закрытия номеров и неоплаты парковки снизилось на 36%: в период с 1 по 14 октября сотрудниками ГЦУП было выявлено 2375 нарушений, с 1 по 23 ноября — 1153.

Дифференцированные тарифы на платную парковку в Петербурге действуют с 15 октября 2025 года. Цена зависит от востребованности конкретных локаций и сменяемости автомобилей. На улицах, которым присвоили значение КЗ 2, стоимость составляет 200 рублей в час, КЗ 3 — 280 рублей, КЗ 4, в зонах максимальной загруженности, — 360 рублей. Такие расценки действуют для автомобилей категории B.

Надежда Ярмула