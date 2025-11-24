В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла из-за удара FPV-дрона в селе Репяховка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Беспилотник ударил по автомобилю, в котором находилась женщина. Она умерла в больнице из-за тяжелых осколочных ранений.

По предварительным данным, в машине также находился мужчина. Господин Гладков написал, что у пострадавшего диагностировали осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Сейчас он находится в городской больнице Белгорода №2.

Село Репяховка находится примерно в 50 км от Сум и в 83 км от Белгорода, в Краснояружском округе Белгородской области. 23 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что по трем селам округа, включая Репяховку, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 22 раза ударили беспилотниками.