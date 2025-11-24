Ярославский губернатор встретился с президентом Белоруссии

24 ноября в Минске губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе визита официальной делегации региона в республику. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В центре внимания были вопросы технологического суверенитета и кооперации. Михаил Евраев подчеркнул значимость партнерства, отметив, что Ярославская область и Белоруссия имеют прочные традиции дружбы и сотрудничества. На встрече обсуждались новые проекты, включая разработку комплектующих для автомобилей.

Особое внимание уделено сотрудничеству в промышленности. Ярославские двигатели используются на автобусах МАЗ, и в декабре в регион прибудет новая партия из 100 машин. Михаил Евраев отметил, что ключевой задачей является достижение технологического суверенитета и развитие промышленной кооперации, что даст новый стимул для развития обеих сторон.

Кроме того, в перспективе может открыться авиасообщение между Ярославлем и Минском после модернизации ярославского аэропорта. Она должна завершиться в 2028 году.

Как сообщили в правительстве области, товарооборот между регионом и Республикой Беларусь по итогам прошлого года вырос на 18% и достиг почти 300 млн долларов.

Антон Голицын