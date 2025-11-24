Рютте заявил, что в плане США по Украине много хороших составляющих
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в плане США по завершению конфликта на Украине много хороших составляющих. Однако отметил, что проект нуждается в доработке.
Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
«Не хочется построчно разбирать этот план, отчасти потому что он в настоящее время находится на стадии обсуждения,— отметил Марк Рютте (цитата по CNN).— В нем много хороших составляющих, но есть и те, которые необходимо улучшить».
Газета The Telegraph и агентство Reuters ранее опубликовали европейский план урегулирования конфликта на Украине. Предложение представляет собой альтернативу инициативе президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 28 пунктов, но в нем есть серьезные отличия от американского варианта: отсутствуют требования по ограничению численности ВСУ и запрет для Украины на членство в НАТО.
Портал Axios сообщал, что план Дональда Трампа предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Он допускал, что в предложение в ближайшие дни могут быть внесены изменения.
