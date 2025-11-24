Два нападающих «Локомотива» покинули список травмированных

Форварды ярославского ХК «Локомотив» Рихард Паник и Александр Волков вышли из списка травмированных. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Оба получили травмы в начале ноября. Паник — в матче против «Спартака», Волков — против «Салавата Юлаева».

Среди травмированных ХК «Локомотив» остается защитник Андрей Сергеев. Он получил травму в ходе игры 6 октября против СКА. В клубе заявляли, что защитник останется в списке травмированных до конца сезона.

Алла Чижова